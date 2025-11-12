Курганская ФСБ накрыла нарколабораторию с мефедроном

Наркодилера задержали в Далматовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области пресечена деятельность жителя, занимавшегося производством наркотиков в особо крупном размере. Нарколабораторию с мефедроном накрыла курганская ФСБ при поддержке Росгвардии, сообщили URA.RU в ведомстве.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов безопасности при силовой поддержке Росгвардии задержали наркодельца с поличным в селе Уральцевское Далматовского муниципального округа», — рассказали силовики. Наркодилер использовал прекурсоры и средства индивидуальной защиты для смешивания исходных материалов и проведения химических реакций, в результате которых изготовил мефедрон.

Общая масса изъятого наркотика превысила 2 кг. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Задержание наркодельца в Курганской области стало еще одним эпизодом в серии операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ранее, 27 октября, в Кургане были задержаны двое молодых людей, у которых изъяли наркотики для дальнейшего сбыта через интернет.