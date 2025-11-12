FT узнала о безуспешных попытках британских властей наладить неформальное общение с Кремлем
Советник Стармера пытался наладить диалог с Москвой во время разговора с Ушаковым
Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл предпринял неудачную попытку установить неофициальный канал связи с Кремлем в обход США. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
«Джонатан Пауэлл из Великобритании связался с Москвой в попытке наладить канал связи с [президентом России] Владимиром Путиным. Разовый телефонный разговор между советником по национальной безопасности и помощником президента России по внешней политике [Юрием Ушаковым], как сообщается, „прошел не очень хорошо“, — говорится в материале FT.
По данным газеты, во время разговора с Ушаковым, Пауэлл пытался донести позицию Лондона и европейских союзников по украинскому вопросу. Однако беседа не привела к созданию постоянного канала коммуникации с ближайшим окружением Путина. Британский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил факт подобной попытки, отметив, что в последние месяцы контакты между Пауэллом и Ушаковым не возобновлялись.
В канцелярии британского премьера подчеркнули, что диалог с российским правительством ведется на регулярной основе, в том числе через дипломатические каналы. В то же время в Кремле отказались от комментариев по данному вопросу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и Великобритания пытаются убедить США отказаться от дипломатического урегулирования конфликта на Украине и стать частью «партии войны». По его словам, в Брюсселе и Лондоне нацелены на вовлечение Вашингтона в усилия по оказанию военного давления на Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что представители Киева не хотят переговоров из-за давления со стороны европейских стран, передает RT.
