Екатеринбуржцев предупредили об ограничении интернета

Сообщения о возможных ограничениях интернета рассылает МТС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жителям Екатеринбурга утром 12 ноября начали приходить сообщения с предупреждениями о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Оповещения получают пользователи оператора связи МТС.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — следует из сообщения. Абонентам напомнили, что они могут продолжить пользоваться такси, «Госуслугами» и другими сервисами даже без интернета.