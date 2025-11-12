Логотип РИА URA.RU
Общество

Екатеринбуржцев предупредили об ограничении интернета

12 ноября 2025 в 11:36
Жителям Екатеринбурга утром 12 ноября начали приходить сообщения с предупреждениями о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Оповещения получают пользователи оператора связи МТС.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — следует из сообщения. Абонентам напомнили, что они могут продолжить пользоваться такси, «Госуслугами» и другими сервисами даже без интернета.

Работу мобильного интернета в Свердловской области стали ограничивать регулярно последние два месяца. Связь замедлили для усиления мер безопасности. Пользователям рекомендуют переходить на проводной интернет. Подробнее об этом — в отдельном сюжете URA.RU.

