Руководитель пермской сети оптик рассказала, как выбрать первые очки для ребенка

Яркие и интересные оправы помогут ребенку быстрее привыкнуть к очкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

При покупке первых очков для ребенка необходимо записаться на прием к офтальмологу и выбрать удобную оправу. Об этом в интервью URA.RU рассказала генеральный директор пермской сети ZEN ОПТИКА Елена Манилова.

«Во-первых, необходимо записаться на прием к детскому врачу-офтальмологу, который подберет подходящие ребенку очки с учетом его зрения. Во-вторых, важно выбрать оправу, которая будет удобной и комфортной, не будет давить или натирать», — поделилась Манилова.