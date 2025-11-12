Руководитель пермской сети оптик рассказала, как выбрать первые очки для ребенка
Яркие и интересные оправы помогут ребенку быстрее привыкнуть к очкам
Фото: Анна Майорова © URA.RU
При покупке первых очков для ребенка необходимо записаться на прием к офтальмологу и выбрать удобную оправу. Об этом в интервью URA.RU рассказала генеральный директор пермской сети ZEN ОПТИКА Елена Манилова.
«Во-первых, необходимо записаться на прием к детскому врачу-офтальмологу, который подберет подходящие ребенку очки с учетом его зрения. Во-вторых, важно выбрать оправу, которая будет удобной и комфортной, не будет давить или натирать», — поделилась Манилова.
Она также отметила, что очки — это не просто аксессуар, а инструмент для коррекции зрения, поэтому их выбор требует особого внимания. Манилова добавила, что важно объяснить ребенку необходимость ношения очков. Помочь в этом могут яркие и интересные оправы, которые сделают процесс принятия более легким и позволят ребенку носить очки с удовольствием.
