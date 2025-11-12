«Избрать Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 января», — передает корреспондент URA.RU решение судьи Татьяны Мейлер. Следствие просило заключить фигуранта в СИЗО. Отбывать арест он будет в городской квартире, а не в доме, который, как считает обвинение, Плотников получил в качестве взятки.

Вадим Плотников возглавил минздрав Пермского края в 2016 году. На этой должности он проработал до сентября 2017 года. Позже он работал главврачом разных больниц. По версии следствия, в 2021 году, будучи главврачом медучреждения, Плотников получил дом и земельный участок стоимостью 17 млн рублей от одного из бизнесменов. За это Плотников должен был покровительствовать компании бизнесмена при осуществлении закупок. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.