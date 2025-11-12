Экс-глава пермского минздрава Вадим Плотников отправлен под домашний арест. Фото
Он пробудет там до 8 января
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения бывшему министру здравоохранения Пермского края Вадиму Плотникову. Он отправлен под домашний арест, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Плотникову вменяют получение многомиллионной взятки.
«Избрать Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 января», — передает корреспондент URA.RU решение судьи Татьяны Мейлер. Следствие просило заключить фигуранта в СИЗО. Отбывать арест он будет в городской квартире, а не в доме, который, как считает обвинение, Плотников получил в качестве взятки.
Вадим Плотников возглавил минздрав Пермского края в 2016 году. На этой должности он проработал до сентября 2017 года. Позже он работал главврачом разных больниц. По версии следствия, в 2021 году, будучи главврачом медучреждения, Плотников получил дом и земельный участок стоимостью 17 млн рублей от одного из бизнесменов. За это Плотников должен был покровительствовать компании бизнесмена при осуществлении закупок. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вадим Плотников на скамье подсудимых
Фото: Анна Ташлыкова
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!