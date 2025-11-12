Спиридон и Никодим: история и традиции праздника, что нельзя делать 13 ноября

Православные чтут память просфорников Спиридона и Никодима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православные верующие 13 ноября (31 октября по старому стилю) чтят память двух скромных подвижников XII века — преподобных Спиридона и Никодима Печерских. В народной традиции праздник в их честь получило множество названий, от Никодимова дня до Осенних проводов. Об истории святых, а также о народных традициях, приметах и запретах дня — в материале URA.RU.

Кто такие Спиридон и Никодим Просфорники

Преподобные Спиридон и Никодим Печерские жили в XII веке и прославились своим послушанием и благочестием. Оба инока были простыми людьми по происхождению — селянами, которые пришли в Киево-Печерскую обитель во времена игумена Пимена (1132–1141 годы). Игумен поручил им важное дело — печь просфоры (хлеб или лепешки) для богослужений. Отсюда и их прозвище — Просфорники.

О ранних годах Спиридона почти ничего не известно. В монастырь он пришел безграмотным, но, несмотря на зрелый возраст, быстро научился читать и знал Псалтирь наизусть. По преданию, однажды в его келье загорелась кровля от искры из печи. Тогда инок накрыл огонь своей мантией, завязал рукава власяницы и поспешил за водой. Когда братья прибежали на помощь, они увидели чудо — мантия не обгорела, а вода, налитая во власяницу, не проливалась. С ее помощью пожар был потушен, и Спиридон избежал беды.

Это событие стало символом его горячей веры и простоты — он не стал паниковать, а действовал с доверием к Богу, и Господь уберег его труд и жилище.

Преподобные Никодим и Спиридон Печерские, икона XIX века Фото: Wikipedia/Public Domain

Инок Никодим, его спутник и помощник, разделял с ним все труды. Он также подвизался в послушании пекаря, молился вместе со Спиридоном и был, как говорили древние летописцы, «единомыслен с ним». Вместе они рубили дрова, месили тесто, готовили хлеб для богослужений и воспевали Псалмы. Их труд, хоть и скромный, считался столь же важным, как и дела проповедников или летописцев — ведь через них совершалось Таинство Евхаристии.

Оба подвижника мирно скончались в середине XII века. Их мощи покоятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры — месте, где и поныне чтят память десятков великих святых Руси.

Память преподобных Спиридона и Никодима Просфорников Печерских совершается ежегодно 31 октября по старому стилю (13 ноября по новому). Их житие включено во второе послание черноризца Поликарпа к архимандриту Акиндину — одно из древнейших письменных свидетельств о святой жизни монахов Киево-Печерской лавры.

Спиридон и Никодим: традиции и обычаи народного праздника

В народной традиции день памяти печерских просфорников получил множество наименований. Где-то его называли днем Спиридона, в других местах — Никодимовым днем, а иногда просто Спиридон и Никодим. На севере этот праздник был известен как Юровой день, а на юге — как Осенние проводы.

Дата приходилась на середину ноября — время, когда крестьяне окончательно завершали переход к зимнему хозяйству. Говорили: «В Спиридон курятник не утеплил — богатство прокутил».

В этот день особое внимание уделяли домашней птице. Кур и гусей переселяли в теплые курятники, стены которых утепляли сеном и соломой. Молодняк отделяли от старых птиц, а слабых забивали — мясо шло на праздничный стол. Таким образом, день Спиридона и Никодима считался своеобразной границей между активным хозяйственным сезоном и зимним покоем.

В этот день домашнюю птицу переселяли в теплые курятники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утро начинали с посещения церкви. Люди молились святым Спиридону и Никодиму, прося защиты от бед, мира в доме и здоровья детям.

После службы хозяйки накрывали богатый стол. Главным блюдом, по традиции, была домашняя курица — символ тепла и достатка. Готовили наваристую лапшу, курники, запеканки и жаркое, иногда добавляли в меню блюда из рыбы. Простая, но щедрая трапеза символизировала благодарность за прожитый год и начало зимнего отдыха.

В северных губерниях в этот день рыбаков провожали в море — зимний промысел мог длиться до весны. Проводы проходили торжественно, с молитвой и добрыми пожеланиями.

В этот день особое внимание обращали на погоду и поведение птиц — считалось, что природа сама подсказывает, какой будет зима. Если дул сильный ветер, крестьяне понимали: тепла ждать не стоит. А вот тихий, едва ощутимый ветер предвещал скорое потепление.

Ночное небо тоже служило подсказкой. Когда звезды сияли особенно ярко, говорили, что зима будет мягкой — без сильных морозов и слякоти. Если же 13 ноября шел мокрый снег, это считалось знаком грядущих стуж. Зато крупные снежинки, падающие с неба, обещали теплую и спокойную зиму.

Утреннее пение снегирей предупреждало о скорых морозах Фото: Илья Московец © URA.RU

За птицами тоже наблюдали: если воробьи вдруг начинали громко чирикать, это означало приближение теплых дней. А вот утреннее пение снегирей предупреждало о скорых морозах.

Не меньше внимания уделяли и деревьям. По количеству оставшихся листьев судили о продолжительности зимы: если к середине ноября на ветках их было много, ожидали долгую и затяжную зиму, а если деревья стояли голыми — холодный сезон обещал быть коротким.

Что нельзя делать 13 ноября

В народной традиции день Спиридона и Никодима считался временем, когда грань между миром людей и потусторонним становилась особенно тонкой. Наши предки верили, что 13 ноября нечистая сила может навредить тем, кто ведет себя беспечно, поэтому старались соблюдать осторожность. В этот день не общались с незнакомцами и не впускали в дом посторонних без крайней необходимости — считалось, что под личиной гостя может скрываться злой дух.

Особое внимание уделяли финансовым делам. Давать или брать деньги в долг в Никодимов день строго запрещалось — вместе с монетами можно было «отдать» удачу и достаток. Также не рекомендовалось совершать крупные покупки или тратить деньги без нужды: такие действия могли привлечь бедность и потери в будущем.

Сорить деньгами в этот день было запрещено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не менее важным считалось избегать ссор и конфликтов. Народная мудрость утверждала: кто 13 ноября поссорится с близкими, тот навлечет несчастье на дом, а для крестьян это означало и риск неурожая в следующем году. Поэтому день Спиридона и Никодима старались провести в мире и согласии, наполняя дом добрыми словами и спокойствием.