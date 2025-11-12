Логотип РИА URA.RU
В Перми туристические линии с асфальта перенесли в мобильное приложение

В Перми мобильный аудиогид объединил главные туристические маршруты
12 ноября 2025 в 11:39
Найти все арт-объекты и достопримечательности поможет мобильный гид

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Популярные у пермяков и туристов маршруты для прогулок по городу, которые ранее были буквально прочерчены по улицам города с помощью зеленой и красной краски, перенесли в мобильное приложение. Сервис кроме карты предлагает воспользоваться и аудиогидом, который расскажет обо всех достопримечательностях.

«Онлайн-путеводитель основан на пешеходных экскурсиях по ярким достопримечательностям города — „Зеленой“ и „Красной“ линиях. Вы узнаете важные истории, увидите знаковые культурные и архитектурные объекты. Аудиосопровождение поможет вам ощутить атмосферу городского пространства. Онлайн-гид расскажет яркие истории жизни и любви известных людей, которые были связаны с Пермью», — говорится в описании приложения «Пермь здесь».

Кроме этих двух линий, проложены маршруты «Императорская линия» по памятным местам дома Романовых и «Маршрут Победы», рассказывающий об объектах, связанных с Великой Отечественной войной. Также приложение позволяет выбрать конкретное здание или арт-объект, чтобы найти путь к нему и узнать его историю.

