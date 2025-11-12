Логотип РИА URA.RU
Общество

На Украине отстранили министра юстиции Германа Галущенко

12 ноября 2025 в 11:33
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об отстранении от должности министра юстиции Украины Германа Галущенко. Временно исполнять обязанности главы министерства будет заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

