На Украине отстранили министра юстиции Германа Галущенко
12 ноября 2025 в 11:33
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об отстранении от должности министра юстиции Украины Германа Галущенко. Временно исполнять обязанности главы министерства будет заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.
