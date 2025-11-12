Игровые зоны и бесплатные няни: где в Перми вкусно поесть родителям с детьми

Заведения делают игровые зоны с игрушками для детей всех возрастов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью 2025 года в Перми стало больше семейных кафе. Создатели кафе-игровой «Мами» расширили бизнес и открыли новое заведение на Комсомольском проспекте. Где еще родители с детьми могут укрыться от холодов за чашкой кофе, какие услуги предлагают игровые комнаты в ресторанах — в материале URA.RU.

Бесплатные занятия с няней

Посетители нескольких пермских заведений могут оставить своих детей под присмотром нянь и аниматоров. Так, в семейном кафе «Добрая компания» на улице Куйбышева, 36 с пятницы по воскресенье няня проводит творческие занятия с детьми. В игровой комнате есть лабиринт и бассейн с пластиковыми шариками.

Также няня работает в ресторане Portofino. При этом родители могут подключиться к видеокамере, установленной в игровой комнате, и наблюдать, как их дети проводят время. Для ребят есть множество различных игрушек и гейм-пад с играми.

В ресторане «Компот» на улице Сибирская, 47а по выходным в игровой комнате аниматоры, проводят мини-дискотеку и шоу-программу. В остальное время ребята могут поиграть в десткой зоне самостоятельно.

Бесплатные игровые комнаты также есть в ресторанах Casa Mia на улице Революция, 24 и «Халва» на улице Монастырская, 2. По выходным там работают аниматоры. Эти заведения с детскими зонами еще есть в ТЦ «Столица», но услуги аниматоров там не предоставляют.

Платные мастер-классы и игровые зоны

В «Деликатесе» на улице Николая Островского, 52 для детей по выходным проводят кулинарные мастер-классы, но они платные. В среднем придется заплатить 700 рублей. В остальное время работы ресторана для ребят открыта игровая зона.

Еще один ресторан, который предлагает услуги детской комнаты — Family на улице Пермская, 86. Здесь игровая зона занимает 250 квадратных метров. Но вход в нее платный — от 200 рублей. Сотрудники присмотрят за ребятами старше трех лет, пока родители отдыхают. Малышам в ней можно находиться только под присмотром взрослых.

Детское меню и игрушки

Игровые комнаты также расположены в грузинском кафе «Старик Хинкалыч» на улице Екатерининская, 88, кафе вегетарианской и веганской еды «Лакшми» в Тополевом переулке, 5, кафе азиатской кухни «Пекин», итальянском ресторане «Перчини», ресторане «Лечо» и кофейнях «СантОноре» и «Мами». В заведениях есть игрушки для ребят разных возрастов, а шеф-повары заведений разработали специальные детские меню.