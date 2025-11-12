Дед Мороз пригласил пермяков на личную встречу на своей даче в Закамске
Дед Мороз основательно подготовился к приему гостей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми Дед Мороз подготовился к личному приему гостей. Делать он это будет на своей даче. В декабре всем желающим станут доступны групповые посещения, а после Нового года можно будет приехать на дачу индивидуально.
«Приглашаем с 3 по 6 января всех на индивидуальные встречи на даче Деда Мороза. Вас ожидают квест на свежем воздухе, посиделки с главным новогодним волшебником, а также Снегурочкой, сладкий подарочек, сказочная быстрая фотосессия с живым настоящим северным оленем», — сказано в группе резиденции Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте». Стоимость посещения составляет 650 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что массовые посещения дачи Деда Мороза станут доступны в период с 17 по 29 декабря. За группу гостей до 30 человек нужно будет заплатить 20 тысяч рублей.
