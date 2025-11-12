Главу Минюста Украины отстранили от должности из-за коррупционного скандала

Место Галущенко займет Людмила Сугак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Кабинет министров Украины отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Временным руководителем ведомства стала Людмила Сугак, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак», — написала Свириденко в своем telegram-канале. Сам Галущенко согласился с отстранением и заявил, что не стремится сохранить пост министра, считая это «цивилизованным и правильным сценарием».

Отстранение связано с спецоперацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в сфере энергетики. Ранее ведомство провело обыски у Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского.

