Тюменец попался на ввозе препаратов из Бразилии

Тюменец пытался ввезти в Россию тысячу капсул с бразильскими медикаментами
12 ноября 2025 в 11:49
Таможенники изъяли груз в доход государства

Таможенники изъяли груз в доход государства

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменец попался на попытке ввезти на территорию России тысячи ампул с препаратом из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможни.

«Таможенники аэропорта Рощино обнаружили ампулы с препаратом в багаже пассажира, прилетевшего из Баку. Мужчина заявил, что вез инъекции родственнику, который работает стоматологом и использует препарат для анестезии», — приводит данные ФТС «РБК Тюмень».

Ампулы с медикаментами изъяты, мужчине грозит административная ответственность. Ранее сообщалось, что тюменские таможенники регулярно пресекают контрабанду древесины из Казахстана.

