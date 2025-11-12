В аэропорту Ханты-Мансийска изменилось расписание авиарейсов в Москву и Белоярский
В Ханты-Мансийске изменилось расписание авиарейсов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Ханты-Мансийска изменилось расписание нескольких авиарейсов. Отменен полет в Москву и время прибытия самолета из Белоярского (ХМАО).
«1 января 2026 года рейс авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Шереметьево — Ханты-Мансийск — Шереметьево отменен. Также с 12 ноября по 31 декабря 2025 года и с 5 января по 23 марта 2026 года рейс Utair по маршруту Белоярский — Ханты-Мансийск будет прибывать в Ханты-Мансийск в 13:00 вместо 16:10», — сообщила пресс-служба аэропорта столицы Югры в telegram-канале.
Пассажирам посоветовали учитывать новое расписание при планировании поездок. Уточнить информацию можно на сайте аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало о том, что авиарейс из Ханты-Мансийска в Белоярский задержали по техническим причинам. Он вылетел через сутки.
