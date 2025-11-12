Челябинцы сэкономили больше пяти миллионов рублей скидками на проезд

Оплата по коду позволяет сэкономить девять рублей с каждой поездки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска и гости города сэкономили более пяти миллионов рублей благодаря скидке при оплате проезда. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции, организованной Центром управления региона.

«Национальная платёжная система запустила акцию со скидкой девять рублей с поездки при оплате через qr-код. С начала акции скидка уже позволила сэкономить пассажирам более пяти миллионов рублей», — уточнили в ходе пресс-конференции представители НСПК.

С апреля 2025 года в Челябинске реализуется инициатива по внедрению нового способа оплаты проезда в общественном транспорте — с помощью QR-кодов, размещенных на специальных табличках. В течение года транспортные компании устанавливали эти таблички на своих маршрутах.

На сегодняшний день новый способ оплаты доступен уже более чем на 50 маршрутах, и работа в этом направлении продолжается. В салонах автобусов большого и среднего класса размещается по три такие таблички, а в автобусах типа «гармошка» — не менее пяти.