Бизнес-обмудсмен выступила против запрета на продажу энергетиков в Свердловской области

В Свердловской области от запрета на продажу энергетиков пострадают 32 тысячи предпринимателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх объяснила влияние закона о запрете на продажу энергетиков в Свердловской области. Он получил одобрение профильного комитета 12 ноября. Региональные меры будут дополнять федеральные ограничения, которые вступают в силу в следующем году. Теперь закон должны окончательно принять на заседании заксобрания 18 ноября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета заксо по аграрной политике.

«Возникает вопрос о цели регулирования. Отсутствует описание проблемы, которая решается таким урегулированием. С учетом, что несовершеннолетним итак запрещена продажа, вводится маркировка, ограничивается реклама, эти меры не несут особого смысла. Эти ограничения коснутся 32 тысяч субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области. На мой взгляд, отсутствие экономического расчета о том, как на этих предпринимателей повлияет запрет на продажу, мне кажется, что законопроект не готов», — сказала Артюх. Поддержки ее мнение не вызвало, поэтому законопроект был принят.

«На территории Свердловской области будет запрещено продавать энергетики в определенных местах: на территории спортивных, образовательных учреждений, там, где собираются много людей. В этих учреждениях и местах не должна быть продажа энергетиков. Это не будет распространяться на территорию, не относящуюся к тем или иным учреждениям, например, магазинам через дорогу. Но в самих подобных учреждениях будет действовать запрет», — сказал Михаил Копытов, председатель комитета.

Продолжение после рекламы