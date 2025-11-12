Челябинский бизнесмен поставлял в больницы Курганской области опасное масло

ИП из Челябинска поставлял в курганские больницы масло с растительными жирами (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бизнесмен из Челябинска неоднократно поставлял в больницы Курганской области сливочное масло от нескольких производителей. Лабораторные исследования семи проб масла выявили наличие растительных жиров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«ИП Вигандт А.В. (г.Челябинск) в 2025 году неоднократно поставлял в больницы Курганской области сливочное масло производителей ООО „Горизонт“ (Брянская область), ООО „Молсбыт“ (Брянская область), ООО „Сырная долина“ (Курская область), ИП Звонарев В.А. (Ростовская область), ООО „Молоко-К “ (Нижегородская область). От поставляемого масла были отобраны семь проб. Лабораторные исследования, проведенные в Челябинском филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“, показали во всех пробах наличие растительных жиров, что говорит о фальсификации продукции», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, растительные жиры могут быть опасны в виде трансжиров — жиров с измененной химической формулой, которые хуже усваиваются организмом. Это может привести к различным заболеваниям, например: сердечно-сосудистым (атеросклероз, инсульты); гормональным нарушениям; развитию сахарного диабета, ожирения, онкологических заболеваний.

