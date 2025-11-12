Логотип РИА URA.RU
Стало известно, куда трудоустроилась экс-глава минтуризма Пермского края

Экс-министр туризма Пермского края занялась подготовкой иностранных медиков
12 ноября 2025 в 12:10
На новую работу в пермском медицинском университете она вышла с начала недели

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юлия Ветошкина нашла новое место работы. Ранее она занимала пост министра туризма Пермского края.

«С 10 ноября она руководит управлением международного медицинского образования в Пермском медицинском университете имени академика Вагнера. В обязанности данного подразделения входит организация обучения и подготовка иностранных студентов», — сообщает портал «В курсе. ру». 

На официальном сайте университета сообщается, что в настоящее время его стены открывают двери для учащихся из 29 государств. 

Профессиональный путь Юлии Ветошкиной начался в 1993 году в исполнительных органах власти Ярославской области, где она занимала различные должности вплоть до 2016 года. В 2017 году она стала руководителем управления туризма министерства культуры Московской области. Переезд в Пермь произошел в 2019 году, где сначала она возглавила краевое агентство по туризму и молодежной политике, а затем — соответствующее министерство. В сентябре 2025 года Ветошкина ушла с поста министра, указав в качестве причины увольнения семейные обстоятельства.

