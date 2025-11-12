Мэр Екатеринбурга анонсировал новую звезду, которая откроет «Каток на площади»

Алексей Ягудин выступит в ледовом шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На открытии «Катка на площади» в Екатеринбурге помимо фигуристки Евгении Медведевой выступит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

«На открытии выступят именитые фигуристы: Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, один из самых титулованных российских фигуристов, Евгения Медведева — первая фигуристка в женском одиночном разряде, которой удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых через год после победы на чемпионате мира среди юниоров. На гала-шоу выступят и другие звезды фигурного катания, а кроме самого выступления гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Также мэр сообщил, что на площади 1905 года уже смонтирован павильон и появилось ограждение. Лед начнут заливать в 20-х числах ноября. «Впереди ждут десятки концертов и праздников, также на катке можно будет провести и новогоднюю ночь: с музыкой, согревающими напитками и атмосферой из детства», — поделился Орлов.

