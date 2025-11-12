Поднял 10 рублей и лишился пальцев: последние новости о трагедии в Красногорске

Взрыв произошел на детской площадке на Пионерской улице (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Красногорске возбудили уголовное дело по факту взрыва, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Инцидент произошел 11 ноября на улице Пионерской. По данным следствия, мальчику оторвало несколько пальцев на руке после того, как он поднял десятирублевую купюру рядом с детской площадкой. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Новые подробности инцидента — в материале URA.RU.

Что произошло

Вечером 11 ноября в Красногорске произошел взрыв, в результате которого пострадал 10-летний мальчик. Ребенок шел на тренировку и в районе детской площадки на улице Пионерской заметил деньги. Когда мальчик попытался поднять их, произошел взрыв.

Как установили следователи, ребенок поднял с земли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. По данным Mash, оно было начинено гвоздями. В результате детонации мальчик получил телесные повреждения.

По информации правоохранительных органов, мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Речь идет о самодельном взрывном устройстве осколочно-фугасного действия.

Состояние ребенка

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что ребенок, пострадавший в Красногорске, находится в тяжелом состоянии. Из-за травм врачам пришлось частично ампутировать ему пальцы на правой руке. Сейчас он находится в ДНКЦ им. Рошаля.

Подробности от очевидцев

Один из свидетелей рассказал «Известиям», что услышал взрыв, находясь дома с супругой. Он увидел с балкона бегущего к детской площадке мальчика и сразу спустился вниз.

На месте уже были люди, в том числе помощник тренера спортивной секции, в которой занимался пострадавший ребенок. Он сообщил, что мальчика зовут Глеб. Один из мужчин нашел оторванный палец ребенка и отдал его врачам. Свидетель вместе с другими людьми оградил место происшествия стретч-пленкой до приезда полиции и взрывотехников.

Возбуждение дела

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По указанию председателя СК России к расследованию привлечены эксперты и криминалисты из центрального аппарата ведомства.

На месте происшествия проведен осмотр, изъяты части взрывного устройства. Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и ищут причастных к преступлению.