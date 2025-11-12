В Перми рухнули цены на поддержанные иномарки

Среди самых подешевевших автомобилей оказались Porsche и Kia Фото: Анна Майорова © URA.RU

В октябре 2025 года снизились цены на автомобили с пробегом. Поддержанные машины стали дешевле на 5,9% по сравнению с сентябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авто.ру Оценка».

«По итогам октября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Пермском крае уменьшилась на 5,9% по сравнению с сентябрем. Она составила 1,15 млн рублей», — сообщили эксперты.