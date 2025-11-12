Логотип РИА URA.RU
В Перми рухнули цены на поддержанные иномарки

В Перми автомобили с пробегом подешевели почти на 6%
12 ноября 2025 в 12:07
Среди самых подешевевших автомобилей оказались Porsche и Kia

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В октябре 2025 года снизились цены на автомобили с пробегом. Поддержанные машины стали дешевле на 5,9% по сравнению с сентябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авто.ру Оценка».

«По итогам октября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Пермском крае уменьшилась на 5,9% по сравнению с сентябрем. Она составила 1,15 млн рублей», — сообщили эксперты.

Уточняется, что больше всего подешевел Porsche Cayenne. Немецкая иномарка стала выгоднее на 9,5%, а в среднем ее продают за 2,48 млн рублей. Далее идет Kia Cerato, цена которой упала на 7,3% до 1,07 млн рублей. Замыкает тройку самых подешевевших автомобилей Lada 2114. Отечественный автомобиль подешевел на 6,8 до 204 тысяч рублей.

