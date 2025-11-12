Курганский фонд начал напрямую искать бойцов, пропавших без вести на СВО

Курганский фонд высылает ДНК родных в военный госпиталь, чтобы найти пропавших бойцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского фонда «Защитники Отечества» приступили к прямому поиску пропавших без вести на СВО бойцов. ДНК родственников высылают в военный госпиталь Ростова. Об этом узнал корреспондент URA.RU в ходе заседания комитета по социальной политике Курганской областной думы.

«По заявлениям родных без вести пропавших военных наш специалист берет у них образцы ДНК. Затем мы сами составляем розыскную карту и высылаем образцы в госпиталь в Ростов», — рассказала на заседании комитета руководитель регионального отделения курганского Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей Наталья Семина.