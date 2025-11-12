Логотип РИА URA.RU
Курганский фонд начал напрямую искать бойцов, пропавших без вести на СВО

12 ноября 2025 в 12:30
Курганский фонд высылает ДНК родных в военный госпиталь, чтобы найти пропавших бойцов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского фонда «Защитники Отечества» приступили к прямому поиску пропавших без вести на СВО бойцов. ДНК родственников высылают в военный госпиталь Ростова. Об этом узнал корреспондент URA.RU в ходе заседания комитета по социальной политике Курганской областной думы.

«По заявлениям родных без вести пропавших военных наш специалист берет у них образцы ДНК. Затем мы сами составляем розыскную карту и высылаем образцы в госпиталь в Ростов», — рассказала на заседании комитета руководитель регионального отделения курганского Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей Наталья Семина.

По словам представителя фонда, изредка обработка геномов врачами позволяет обнаружить пропавших курганцев среди раненых военных. Прежде такие образцы ДНК сотрудники фонда высылали в следком, который вел работу по розыску пропавших.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

