Курганский фонд начал напрямую искать бойцов, пропавших без вести на СВО
Курганский фонд высылает ДНК родных в военный госпиталь, чтобы найти пропавших бойцов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудники курганского фонда «Защитники Отечества» приступили к прямому поиску пропавших без вести на СВО бойцов. ДНК родственников высылают в военный госпиталь Ростова. Об этом узнал корреспондент URA.RU в ходе заседания комитета по социальной политике Курганской областной думы.
«По заявлениям родных без вести пропавших военных наш специалист берет у них образцы ДНК. Затем мы сами составляем розыскную карту и высылаем образцы в госпиталь в Ростов», — рассказала на заседании комитета руководитель регионального отделения курганского Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей Наталья Семина.
По словам представителя фонда, изредка обработка геномов врачами позволяет обнаружить пропавших курганцев среди раненых военных. Прежде такие образцы ДНК сотрудники фонда высылали в следком, который вел работу по розыску пропавших.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!