В России могут появиться северокорейские лекарства от ВИЧ и рака
Ряд фармкомпаний из КНДР подали заявки на регистрацию своих брендов в России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company подала заявку на регистрацию в России своего препарата от тромбоза. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
«Компания известна также производством фотосредства „Кымдан-2“, которое в КНДР называют универсальным препаратом от множества заболеваний, включая ВИЧ, туберкулез, рак и лихорадку Эбола. Однако его эффективность не подтверждена научно», — передает РБК.
Pugang Pharmaceutical входит в компанию Korea Pugang Corporation, находящуюся под санкциями ООН, США и ЕС за связи с северокорейскими военными программами. Помимо нее, заявки на регистрацию своих брендов в России подали еще несколько фармкомпаний из КНДР, включая производителей лекарств на травах, минеральной воды и спиртных напитков.
