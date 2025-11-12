В России могут появиться северокорейские лекарства от ВИЧ и рака

Ряд фармкомпаний из КНДР подали заявки на регистрацию своих брендов в России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company подала заявку на регистрацию в России своего препарата от тромбоза. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

«Компания известна также производством фотосредства „Кымдан-2“, которое в КНДР называют универсальным препаратом от множества заболеваний, включая ВИЧ, туберкулез, рак и лихорадку Эбола. Однако его эффективность не подтверждена научно», — передает РБК.