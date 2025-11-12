Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

В России могут появиться северокорейские лекарства от ВИЧ и рака

Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на рынок России
12 ноября 2025 в 12:44
Ряд фармкомпаний из КНДР подали заявки на регистрацию своих брендов в России

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company подала заявку на регистрацию в России своего препарата от тромбоза. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

«Компания известна также производством фотосредства „Кымдан-2“, которое в КНДР называют универсальным препаратом от множества заболеваний, включая ВИЧ, туберкулез, рак и лихорадку Эбола. Однако его эффективность не подтверждена научно», — передает РБК.

Pugang Pharmaceutical входит в компанию Korea Pugang Corporation, находящуюся под санкциями ООН, США и ЕС за связи с северокорейскими военными программами. Помимо нее, заявки на регистрацию своих брендов в России подали еще несколько фармкомпаний из КНДР, включая производителей лекарств на травах, минеральной воды и спиртных напитков. 

