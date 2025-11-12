Логотип РИА URA.RU
В Кургане руководителя страховой компании обвиняют в хищении 14 миллионов рублей

12 ноября 2025 в 12:09
Женщина обманула людей на более 14 миллионов в Кургане

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в серии мошенничеств на сумму около 14 миллионов рублей. Она по двум схемам: обманывала людей в страховой компании, где работала руководителем; предоставляла туристические услуги. Об этом сообщается на сайте УМВД по Курганской области.

«Жительница Кургана обвиняется в совершении мошенничеств на сумму порядка 14 миллионов рублей. В 2021-2024 годах злоумышленница обманом похищала денежные средства граждан, действуя по двум преступным схемам. Первую схему она реализовывала, используя свои полномочия в качестве руководителя подразделения страховой компании», — пишут полицейские. Женщина принимала от клиентов оплату за оформление договоров страхования, но фактически не оформляла страховки, вводя заказчиков в заблуждение.

Вторая схема касалась предоставления туристических услуг: получив от клиентов деньги за дорогостоящие путевки, женщина не оформляла их и распоряжалась средствами по своему усмотрению. Когда у одного из клиентов наступил страховой случай, выяснилось, что страхование не было оформлено, и он обратился в полицию. В ходе расследования правоохранители выявили и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба от ее действий составила более 14 миллионов рублей — более полутора миллионов из них связаны со страховыми схемами, а более двенадцати миллионов — с туристическими.

Обвиняемая частично возместила причиненный ущерб, на ее имущество наложен арест. Изначально в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но поскольку женщина продолжила заниматься противоправной деятельностью, меру пресечения изменили на домашний арест. Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

