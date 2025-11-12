В Кургане руководителя страховой компании обвиняют в хищении 14 миллионов рублей

Женщина обманула людей на более 14 миллионов в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в серии мошенничеств на сумму около 14 миллионов рублей. Она по двум схемам: обманывала людей в страховой компании, где работала руководителем; предоставляла туристические услуги. Об этом сообщается на сайте УМВД по Курганской области.

«Жительница Кургана обвиняется в совершении мошенничеств на сумму порядка 14 миллионов рублей. В 2021-2024 годах злоумышленница обманом похищала денежные средства граждан, действуя по двум преступным схемам. Первую схему она реализовывала, используя свои полномочия в качестве руководителя подразделения страховой компании», — пишут полицейские. Женщина принимала от клиентов оплату за оформление договоров страхования, но фактически не оформляла страховки, вводя заказчиков в заблуждение.

Вторая схема касалась предоставления туристических услуг: получив от клиентов деньги за дорогостоящие путевки, женщина не оформляла их и распоряжалась средствами по своему усмотрению. Когда у одного из клиентов наступил страховой случай, выяснилось, что страхование не было оформлено, и он обратился в полицию. В ходе расследования правоохранители выявили и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба от ее действий составила более 14 миллионов рублей — более полутора миллионов из них связаны со страховыми схемами, а более двенадцати миллионов — с туристическими.

