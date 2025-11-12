Льготникам упростили условия проезда в Свердловской области

В Свердловской области упростили условия использования льгот на проезд в общественном транспорте. С 1 декабря жители, имеющие право на бесплатный проезд в междугородном транспорте и льготный проезд в пригородных поездах (50% стоимости), смогут его подтвердить картой «Уралочка», рассказал глава минсоцполитики региона Алексей Злоказов.

«До 30 ноября 2025 года региональные транспортные льготы можно было получить как по Единой социальной карте, так и по бумажным удостоверениям. Чтобы льготникам не приходилось брать с собой оригиналы документов, с 1 декабря им достаточно иметь при себе одну карту „Уралочка“» — передает департамент информполитики слова Злоказова.