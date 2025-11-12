В аэропорту Нового Уренгоя появился магазин эксклюзивных меховых изделий
Фото: Илья Московец © URA.RU
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) открылся новый магазин от российского бренда. Там представлены эксклюзивные меховые изделия ручной работы, сообщили в официальном telegram-канале Новоуренгойского аэропорта.
«В аэропорту Нового Уренгоя открылся магазин „Totem“ — эксклюзивные меховые изделия ручной работы от российского бренда. В ассортименте — стильные шапки, жилеты, аксессуары, сувениры и игрушки из натурального меха по авторскому дизайну», — уточнили там.
Магазин «Totem» расположен в зале ожидания на втором этаже напротив выхода на посадку №1. Всего в аэропорту работает 4 кафе и 7 магазинов, детская комната и игровая зона для пассажиров, путешествующих с детьми.
