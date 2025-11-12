В аэропорту Нового Уренгоя появился магазин эксклюзивных меховых изделий

В аэропорту Нового Уренгоя появился новый магазин Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) открылся новый магазин от российского бренда. Там представлены эксклюзивные меховые изделия ручной работы, сообщили в официальном telegram-канале Новоуренгойского аэропорта.

«В аэропорту Нового Уренгоя открылся магазин „Totem“ — эксклюзивные меховые изделия ручной работы от российского бренда. В ассортименте — стильные шапки, жилеты, аксессуары, сувениры и игрушки из натурального меха по авторскому дизайну», — уточнили там.