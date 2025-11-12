Жительница ХМАО требует с УК 750 тысяч рублей за перелом на скользких ступеньках дома
Жительница Нижневартовска сломала ногу на обледеневшей лестнице и подала в суд на УК
Фото: Илья Московец © URA.RU
Суд Нижневартовска (ХМАО) рассматривает иск жительницы к управляющей компании. Вартовчанка требует компенсацию 750 000 рублей за перелом ноги, полученный из-за обледеневших ступенек дома, который обслуживала УК.
«Истец, выходя из подъезда своего дома, поскользнулась на ступеньках в связи с тем, что на них была наледь. Установлен диагноз: „закрытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением отломков“, из-за которого истец более полугода находилась на больничном. В связи с перенесенными нравственными и физическими страданиями в результате полученных травм истец просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 750 000 рублей», — сообщил telegram-канал судов Югры.
Вартовчанка является собственником квартиры в многоквартирном доме. У нее заключен договор с управляющей компанией. По договору УК должна обеспечивать безопасные условия для жителей и поддерживать общее имущество дома в хорошем состоянии, в том числе следить за лестницей.
На момент публикации суд приостановил рассмотрение дела. Сторонам дали возможность договориться мирным путем.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нижневартовского района ХМАО наказала управляющую компанию из Покачей за плохое обслуживание жилого дома. УК должна устранить найденные нарушения и заплатить штраф в четверть миллиона рублей..
