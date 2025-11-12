Жительница ХМАО требует с УК 750 тысяч рублей за перелом на скользких ступеньках дома

Жительница Нижневартовска сломала ногу на обледеневшей лестнице и подала в суд на УК Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд Нижневартовска (ХМАО) рассматривает иск жительницы к управляющей компании. Вартовчанка требует компенсацию 750 000 рублей за перелом ноги, полученный из-за обледеневших ступенек дома, который обслуживала УК.

«Истец, выходя из подъезда своего дома, поскользнулась на ступеньках в связи с тем, что на них была наледь. Установлен диагноз: „закрытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением отломков“, из-за которого истец более полугода находилась на больничном. В связи с перенесенными нравственными и физическими страданиями в результате полученных травм истец просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 750 000 рублей», — сообщил telegram-канал судов Югры.

Вартовчанка является собственником квартиры в многоквартирном доме. У нее заключен договор с управляющей компанией. По договору УК должна обеспечивать безопасные условия для жителей и поддерживать общее имущество дома в хорошем состоянии, в том числе следить за лестницей.

На момент публикации суд приостановил рассмотрение дела. Сторонам дали возможность договориться мирным путем.