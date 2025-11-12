«Раньше покупали в Китае»: челябинское предприятие поставит на поток производство стратегического компонента
Текслер посетил новое производство варисторов в Челябинской области
Фото: Правительство Челябинской области © URA.RU
В городе Южноуральске Челябинской области на промышленной площадке производственного объединения «Форэнерго» будет налажено производство варисторов — стратегически важного компонента для ограничителей перенапряжения. Раньше варисторы закупались только в Китае, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения предприятия.
«Раньше варисторы закупались в основном из Китая. Сегодня мы планируем экспортировать эти изделия и значительную долю изоляторов, которые производятся здесь, в Южноуральске. Развитие налицо, планируем на базе предприятий „Форэнерго“ и других партнеров делать технопарк», — сообщил Текслер во время посещения нового промышленного производства. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Строительство завода началось в октябре 2024 года. Он находится в модернизированном здании бывшего Южноуральского завода радиокерамики и является структурной частью предприятия «Энергия+21». Само предприятие специализируется на выпуске ограничителей перенапряжения. Эти специальные аппараты защищают электрооборудования, линии и подстанции от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Производительность нового предприятия составит более 200 тысяч варисторов в месяц. Поставки продукции начнутся в июне. Сами варисторы также планируется производить максимально из российских сырьевых компонентов.
Хотя технология производства закуплена в Китае, сообщил первый вице-президент холдинга «Форэнерго» Виталий Кобзев. «Производства варисторов в России нет, а если и есть, то технологически старое и не соответствующее современным стандартам. Поэтому мы приняли решение найти технологического партнера в Китае и купить оборудование и технологию», — подчеркнул он. На новый завод по выпуску варисторов трудоустроят 60 человек.
