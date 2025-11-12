В Перми продают крупный торговый комплекс за 400 млн рублей

Объект можно приобрести как целиком, так и по частям

На улице Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми предлагается к продаже крупный торговый комплекс. Стоимость объекта составляет 400 млн рублей. Предложение появилось на сайте по поиску бесплатных объявлений.

При этом объект можно приобрести как целиком, так и по частям. В настоящее время на территории комплекса функционируют строительные и мебельные магазины, в том числе принадлежащие известным торговым сетям. Все необходимые коммуникации (электричество, газ, водоснабжение и канализация) подключены.