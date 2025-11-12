Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В Перми продают крупный торговый комплекс за 400 млн рублей

Торговый комплекс на улице Соликамской в Перми продается за 400 млн рублей
12 ноября 2025 в 12:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Объект можно приобрести как целиком, так и по частям

Объект можно приобрести как целиком, так и по частям

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На улице Соликамской в Орджоникидзевском районе Перми предлагается к продаже крупный торговый комплекс. Стоимость объекта составляет 400 млн рублей. Предложение появилось на сайте по поиску бесплатных объявлений. 

«В состав комплекса входят: действующий торговый центр площадью 3500 квадратных метров, недостроенное здание будущего торгового центра (его площадь — 5000 квадратных метров). А также земельный участок размером 350 соток», — говорится в объявлении продавца. 

При этом объект можно приобрести как целиком, так и по частям. В настоящее время на территории комплекса функционируют строительные и мебельные магазины, в том числе принадлежащие известным торговым сетям. Все необходимые коммуникации (электричество, газ, водоснабжение и канализация) подключены. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал