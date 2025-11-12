Почему в Тюмени не могут полностью отказаться от «маршруток»

До конца 2026 года 89 маршруток заменят на автобусы большого и среднего класса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени не могут полностью отказаться от «маршруток» из-за особенностей улично-дорожной сети. При этом местные перевозчики заменяют автобусы малого класса на транспорт средней вместимости. Об этом сообщили в городской администрации.

«Работа по обновлению автобусов и замене малого класса на средний в Тюмени ведется. Так, в сентябре-октябре перевозчики вывели на маршруты семь автобусов большого класса и 18 — среднего класса. Полностью отказаться от автобусов малого класса вместимости невозможно из-за ограниченных параметров улично-дорожной сети на некоторых участках. При этом маршрутов с такими условиями единицы», — рассказали в мэрии.