Почему в Тюмени не могут полностью отказаться от «маршруток»

В Тюмени не могут полностью отказаться от автобусов малого класса
12 ноября 2025 в 13:42
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени не могут полностью отказаться от «маршруток» из-за особенностей улично-дорожной сети. При этом местные перевозчики заменяют автобусы малого класса на транспорт средней вместимости. Об этом сообщили в городской администрации.

«Работа по обновлению автобусов и замене малого класса на средний в Тюмени ведется. Так, в сентябре-октябре перевозчики вывели на маршруты семь автобусов большого класса и 18 — среднего класса. Полностью отказаться от автобусов малого класса вместимости невозможно из-за ограниченных параметров улично-дорожной сети на некоторых участках. При этом маршрутов с такими условиями единицы», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что до конца 2026 года 89 маршруток заменят на автобусы большого и среднего класса. Доля транспорта малой вместимости сократится до 20%.

