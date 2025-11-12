Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменский термальный бассейн попал в книгу рекордов

Термально-минеральный бассейн Тюмени признали крупнейшим в России
12 ноября 2025 в 12:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Размер водного зеркала превышает в источнике 700 квадратных метров

Размер водного зеркала превышает в источнике 700 квадратных метров

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский термальный бассейн «СоветSky» признан крупнейшим в России. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD признали тюменский термальный источник „СоветSKY“ крупнейшим термально-минеральным бассейном России. Зафиксировано: размер водного зеркала превышает 700 квадратных метров, вода поступает из сертифицированного источника», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент в Тюменской области проходит шестой термальный сезон. Его старт отмечают большим количеством праздничных событий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал