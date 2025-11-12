Тюменский термальный бассейн попал в книгу рекордов
Размер водного зеркала превышает в источнике 700 квадратных метров
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменский термальный бассейн «СоветSky» признан крупнейшим в России. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD признали тюменский термальный источник „СоветSKY“ крупнейшим термально-минеральным бассейном России. Зафиксировано: размер водного зеркала превышает 700 квадратных метров, вода поступает из сертифицированного источника», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент в Тюменской области проходит шестой термальный сезон. Его старт отмечают большим количеством праздничных событий.
