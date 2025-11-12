Спасатели нашли трех туристов, сорвавшихся со склона в Махарском ущелье

Спасатели транспортируют туристов, пострадавших при походе в Махарское ущелье Фото: Илья Московец © URA.RU

В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили трех туристов, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье. Пострадавших спускают к подножию горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сообщили в МЧС РИА «Новости». Установлено, что двое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, у одного из пострадавших зафиксированы повреждения коленных суставов.

Известно, что туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье, но до него они не добрались. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались со склона.

