Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Спасатели нашли трех туристов, сорвавшихся со склона в Махарском ущелье

12 ноября 2025 в 12:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели транспортируют туристов, пострадавших при походе в Махарское ущелье

Спасатели транспортируют туристов, пострадавших при походе в Махарское ущелье

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили трех туристов, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье. Пострадавших спускают к подножию горы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сообщили в МЧС РИА «Новости». Установлено, что двое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, у одного из пострадавших зафиксированы повреждения коленных суставов.

Известно, что туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье, но до него они не добрались. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались со склона.

Продолжение после рекламы

На помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости. Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал