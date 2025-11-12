Звезда эпатажа отметит юбилей в Екатеринбурге

Шура выступит 16 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) проведет в Екатеринбурге концерт в честь своего 50-летия. Самый эпатажный певец 1990-х устроит небольшой, но зажигательный концерт уже в грядущее воскресенье. Кроме этого, горожане смогут отдохнуть на открытии 17-метровой горки, насладиться выступлением группы PIZZA, посмеяться на шоу Расула Чабдарова и закупиться книгами на гаражной распродаже от издательства «МИФ». Все самые топовые мероприятия — в афише URA.RU.

14 ноября

Концерт Расула Чабдарова 18+

Стендап-комика любят за его искренность и остроумие, а еще он не боится рассказывать с юмором о личной жизни и себе. Провести вечер на выступлении Чабдарова можно во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 1600 рублей.

Вечер можно провести на стендап-концерте Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт Madk1d 16+

Раскрутившийся благодаря TikTok, до сих пор набирающий обороты в соцсетях артист даст концерт в Екатеринбурге. Хиты прозвучат в «Свободе» в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Концерт группы PIZZA 12+

Команда, чей трек «Оружие» собрал более 70 млн просмотров на YouTube, а сингл «Улыбка» стал вирусным в TikTok, приедет с концертом в столицу Урала. Выступление пройдет в «Космосе» в 19:00, билеты — от 2300 рублей.

Концерт группы Burito 6+

Коллектив прославился благодаря своему уникальному музыкальному стилю, который сочетает хип-хоп, электронную музыку, поп-музыку и лиричные, глубокие тексты. Поклонники услышат вживую хиты «Мама», «По волнам», «Сны наяву», «Ты знаешь» в «Фабрике Event Hall» в 20:00, билеты — от 3500 рублей.

«Уральские пельмени» покажут концерт, который еще не вышел на телевидении (архивное фото) Фото: Василий Гришин © URA.RU

Шоу «Уральских пельменей» «Шампанский стыд» 12+

Одна из самых знаменитых юмористических команд по традиции первой покажет новый концерт екатеринбуржцам. До телепремьеры шоу можно увидеть во Дворце молодежи в 20:00, билеты — от 4300 рублей. Показ также пройдет 15 ноября, но в 18:00.

Концерт-путешествие «На чаше весов» 12+

Гости услышат музыку в исполнении Александры Кирсановой (Coccia), Ульяны Михайловой, Олега Холодилина, Елисея Комарова и Виктории Ивакиной. Артисты будут играть на арфе, бас-гитаре, ударных и фортепиано. На чашах музыкальных весов будут соседствовать страсть любви и горечь одиночества, трепетные волнения влюбленных сердец и экспрессивные сюжеты отчаяния, надежды и любви. Начало в 19:00 в Доме Качки, билеты — 1000 рублей.

Вечеринка ONLY BANGERS 18+

Горожан приглашают вернуться в 2к17: насладиться музыкой того времени, сделать себе тату в специальной зоне, поучаствовать в чемпионате по бир-понгу и розыгрыше, а также заполучить первым из гостей бесплатный шот. Начало в 23:30 в «Свободе», вход по студенческому билету бесплатный, для остальных — от 399 рублей.

Огромная горка станет доступна уже в эту пятницу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Открытие горки с пятиэтажный дом 6+

В парке Маяковского в пятый раз открывается огромная «Горка Т-Банк». Несмотря на теплую погоду, уже сейчас екатеринбуржцы смогут прокатиться по специальному искусственному покрытию, тюбинги выдадут перед спуском. Горка доступна для взрослых и детей старше 7 лет и ростом выше 120 см. В пятницу аттракцион можно посетить с 12:00 до 20:00, стоимость зависит от дня недели, минимальная цена — 70 рублей.

Фестиваль гигантских фонарей «Королевство волшебных огней» 0+

Новая локация также появится в парке Маяковского. До 25 января на верхнем поле рядом с «Перевернутым домом» можно будет увидеть световые инсталляции и прогуляться среди них под музыку. Фестиваль будет работать каждый день с 17:00, билеты — от 300 рублей (дети до четырех лет — бесплатно).

Неделя уральского кино 6+

В Доме кино бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы уральских режиссеров. Завершится фестиваль 16 октября, с полным расписанием можно познакомиться в афише. Показы стартуют с 16:00, необходима регистрация.

Все показы будут бесплатными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фестиваль пельменей «Пельменный гид» 0+

До 30 ноября в ресторанах будут подавать как классические пельмени, так и уникальные блюда. Всего в Екатеринбурге участвует 31 заведение, с меню можно ознакомиться здесь.

«Гаражка» от издательства МИФ 0+

На ярмарке можно будет закупиться книгами по издательским ценам. В наличии будут произведения по психологии, культуре, бизнесу, классика и многое другое. Также 15 ноября в «Домне» пройдут лекции о том, как сделать карьеру на удаленке, какие истории хранят кладбища и так далее, подробности можно узнать на сайте «Гаражки». Гаражная распродажа пройдет на двух площадках — в креативном кластере «Домна» (с 11:00 до 20:00) и в ТРЦ «Мега» (с 10:00 до 22:00), вход свободный.

Ужин с психологом Марией Валиевой 16+

Тема встречи звучит как «Молчание о деньгах: причины и последствия». Участники обсудят, почему разговоры о финансах с партнером вызывают напряжение, как молчание удерживает отношения от глубоких проблем, а невысказанные претензии и тайные траты разрушают близость. Ужин пройдет в кофейне Clear Barn в 19:30, билеты — 500 рублей.

15 ноября

Концерт группы «Три дня дождя» 16+

Коллектив исполнит главные хиты и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг». Концерт пройдет во Дворце игровых видов спорта в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Оркестр сыграет саундтреки из популярных фильмов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Концерт Hans Zimmer's Universe 6+

Грандиозное шоу от симфонического оркестра Imperial Orchestra (Санкт-Петербург) посвятят легендарному композитору Хансу Циммеру, создавшему музыку для более чем 200 фильмов, включая «Интерстеллар», «Гладиатор» и «Король Лев». Концерт пройдет в «МТС Live Холл» в 13:00 и 15:00, билеты — от 3000 рублей.

Концерт Гарика Погорелова 16+

Песни артиста сочетают в себе современное звучание и глубокие тексты о любви, дружбе и личных переживаниях. Свое творчество Погорелов представит в «Свободе» в 20:00, билеты — от 1750 рублей.

Концерт группы TattooIN 12+

Главные романтики московской рок-сцены представят новый альбом «Звезды и руны». Группа выступит в баре «Ц» в 19:00, билеты — от 1000 рублей.

Встреча с блогерами пройдет в Атриуме Фото: Размик Закарян © URA.RU

Танцевальное шоу под дождем 12+

В программе «Признание в любви» представят лучшие танцевальные номера и монологи из спектаклей театра «Шторм» (Санкт-Петербург). Мужские размышления о жизни и любви выражены пластикой тела и дополнены интерактивом со зрителем. В финале номера исполняются под потоками воды. Шоу покажут в «Космосе» в 19:00, билеты — от 1700 рублей.

День блогеров 0+

В ТРЦ VEER Mall со своими фанатами встретятся блогеры Женяша, Ксю-Ксю Ларионова, Виола Ви, Лесюша и другие. Все желающие смогут сфотографироваться и получить автограф от звезд соцсетей. Начало в 17:00 в Атриуме.

Уральская ярмарка «Страйк Экспо» 12+

Посетители смогут побывать на выставке страйкбольного оружия и снаряжения, купить на ярмарке экипировку, посетить интерактивные зоны и соревнование по спидсофту с участием команд из России, Казахстана и Китая, протестировать новинки, пообщаться с единомышленниками. Мероприятие пройдет в КОСК «Россия» 15 и 16 ноября с 10:00, билеты — 500 рублей.

Модный показ 0+

В ТРЦ «Карнавал» в рамках прошедшей Недели моды устроят показ новых коллекций российских дизайнеров. Мероприятие пройдет на 3 этаже (сцена в зоне фудкорта) в 14:00, вход свободный.

Все желающие смогут попасть на модный показ Фото: Размик Закарян © URA.RU

Паблик-толк с Мариной Филатовой 0+

Гости смогут услышать, как интерьер может влиять на фокус и успех, а также познакомятся с ритуалами и материалами для восстановления энергии. После беседы пройдет shopping evening: в программе — музыка и фуршет. Гостей ждут в 16:30 в дизайн-центре «Галерея 11», вход свободный.





Встреча с автором Татьяной Еровой

Писательница расскажет, как читать историю и архитектуру Екатеринбурга. Мероприятие пройдет в Доме книги в 14:00, вход свободный.

Пешеходная экскурсия с квестом 16+

Горожане узнают о жизни и достижениях знаменитых купцов с екатеринбургской «Рублевки» XIX века. Экскурсия включает в себя пешеходную прогулку от Царского моста по улице Чапаева и исторический квест в усадьбе Давыдова. Начало в 12:00, билеты — 500 рублей.

16 ноября

Концерт «Парад звезд 80-х» 6+

В Уральском центре народного искусства им. Лаврова на сцену выйдут солисты легендарных ретро-коллективов: Сергей Беликов («Самоцветы»), Анатолий Алешин («Веселые ребята»), Евгений Войнов («Синяя птица») и другие. Начало в 19:00, билеты — от 1200 рублей.

Поклонников Шуры ждет зажигательный концерт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Концерт Шуры 18+

Артист устроит большую вечеринку в честь своего 50-летия в «Максимилиансе». Фанатов ждут такие хиты, как «Твори добро», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди». Начало концерта в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Концерт BATO 16+

Рэпер выступит с концертом в поддержку своего альбома «6lankname 2»: на нем прозвучат как новые композиции, так и самые популярные треки. Концерт начнется в 20:00 в клубе «Нирвана», билеты — от 1800 рублей.

Концерт Брутто 18+

В программе — хиты из альбомов «ГАДДЕМ» и «МЕТИС», а также главные куплеты «Каспийского груза». Начало концерта в 19:00 в «Фабрике Event Hall», билеты — от 2500 рублей.

Екатеринбуржцев ждет в выходной вечер классической музыки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Симфоническая поэзия от Анны Егоян 12+

Поэтесса прочитает свои чувственные стихи под музыку Людовико Эйнауди. Концерт пройдет в «МТС Live Холл» в 18:00, билеты — от 1000 рублей.

Концерт «китайского Моцарта» 0+

Музыкант из Китая Юнь Сюйхуа — виртуоз, который покорил публику глубиной и блеском исполнения. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H он исполнит музыку Дмитрия Шостаковича. Мероприятие пройдет в Доме музыки, билеты — от 750 рублей.

«Екатеринбургский диктант» 12+

Горожан и гостей города старше 14 лет приглашают проверить свои знания. Участникам предстоит пройти тест и ответить на 20 вопросов об истории создания и развития города, его культуре и архитектуре, знаковых исторических деятелях и событиях. После прохождения тестирования любители истории получат призы. Диктант пройдет в Музее истории Екатеринбурга в 12:00, вход свободный, по регистрации.

В финале экскурсии участники побывают на Мемориале памяти жертв политических репрессий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобусная экскурсия «Маршрут памяти» 12+

Заведующая Музея жертв политических репрессий Татьяна Знак познакомит участников экскурсии с историей репрессий на Урале 1930-х годов в формате аудиоспектакля. В пути сделают три остановки: у дома одной из пострадавших свердловских семей, Дома чекиста и на Мемориале на 12-м километре Московского тракта, где можно увидеть стендовую выставку о событиях «Большого террора». Отправление от остановки «Колледж Ползунова» в 13:00, билеты — 800 рублей.









