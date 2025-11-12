Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермские санатории вошли в топ-10 самых посещаемых в России

12 ноября 2025 в 12:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Количество отдыхающих в пермских санаториях снизилось

Количество отдыхающих в пермских санаториях снизилось

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С января по сентябрь 2025 года санатории Пермского края посетили 122 тысячи отдыхающих. Такой показатель позволил региональным здравницам занять восьмое место в рейтинге самых посещаемых курортов страны. Об этом сказано на сайте санатории-россии.рф.

«По количеству отдыхающих за первые девять месяцев 2025 года санатории Пермского края занимают восьмое место. Курорты посетили 122 тысячи человек. Но это на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказали аналитики сайта.

Уточняется, что в рейтинге победили курорты Краснодарского края, которые посетили более миллиона отдыхающих. Затем идут санатории Ставрополья (638 тысяч человек) и Крыма (480 тысяч человек). Среди регионов Приволжского федерального округа пермские здравницы занимают третье место. Они уступают только курортам Татарстана и Башкортостана. Также аналитики посчитали, сколько денег заработали пермские санатории. Доход составил 3,8 млн рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал