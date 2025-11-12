Пермские санатории вошли в топ-10 самых посещаемых в России

С января по сентябрь 2025 года санатории Пермского края посетили 122 тысячи отдыхающих. Такой показатель позволил региональным здравницам занять восьмое место в рейтинге самых посещаемых курортов страны. Об этом сказано на сайте санатории-россии.рф.

«По количеству отдыхающих за первые девять месяцев 2025 года санатории Пермского края занимают восьмое место. Курорты посетили 122 тысячи человек. Но это на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказали аналитики сайта.

Уточняется, что в рейтинге победили курорты Краснодарского края, которые посетили более миллиона отдыхающих. Затем идут санатории Ставрополья (638 тысяч человек) и Крыма (480 тысяч человек). Среди регионов Приволжского федерального округа пермские здравницы занимают третье место. Они уступают только курортам Татарстана и Башкортостана. Также аналитики посчитали, сколько денег заработали пермские санатории. Доход составил 3,8 млн рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году.