Общество

Горнодобывающий гигант прошел проверку Росприроднадзора

12 ноября 2025 в 12:45
Ревизию проводили сотрудники РПН

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ЕВРАЗ КГОК — одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий в РФ — закончилась плановая проверка Росприроднадзора (РПН). Она проводилась в соответствии с действующим законодательством, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Сотрудники РПН побывали в основных и вспомогательных подразделениях, замерили выбросы загрязняющих веществ и уровень эффективности газоочистных установок.  Также обследовали места временного накопления отходов, отвалов и хвостохранилища», — рассказали в организации.

Специалисты и руководители ЕВРАЗа находились в тесном контакте с ревизорами. Часть выявленных замечаний была оперативно устранена еще во время проверки.

Компания планомерно занимается снижением нагрузки на окружающую среду. На предприятии ежегодно проводятся ремонты природоохранного оборудования, а также масштабная работа по капитальному ремонту основных газоочистных установок.

