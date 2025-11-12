Горнодобывающий гигант прошел проверку Росприроднадзора

Ревизию проводили сотрудники РПН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ЕВРАЗ КГОК — одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий в РФ — закончилась плановая проверка Росприроднадзора (РПН). Она проводилась в соответствии с действующим законодательством, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Сотрудники РПН побывали в основных и вспомогательных подразделениях, замерили выбросы загрязняющих веществ и уровень эффективности газоочистных установок. Также обследовали места временного накопления отходов, отвалов и хвостохранилища», — рассказали в организации.

Специалисты и руководители ЕВРАЗа находились в тесном контакте с ревизорами. Часть выявленных замечаний была оперативно устранена еще во время проверки.

