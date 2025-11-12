Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Bloomberg: Украине не стоит помогать — деньги будут украдены

12 ноября 2025 в 12:41
Коррупционный скандал на Украине заставил западных партнеров сомневаться в финансировании

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украине не стоит оказывать помощь, поскольку любые предоставленные денежные средства будут украдены. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с хищением около 100 миллионов долларов.

«Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены», — написал он в статье Bloomberg. Колумнист также отметил, что подобные инциденты подрывают доверие западных партнеров и играют на руку России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в рамках спецоперации были проведены обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Депутат Рады Ярослав Железняк также сообщил об обысках у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. По данным издания «Украинская правда», Миндича перед обысками поспешно вывезли из Украины. Что еще известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.

НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, на которых записан разговор Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка. В telegram-канале ведомства также были опубликованы фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, которые были найдены в ходе спецоперации.

Галущенко на фоне этого отстранили от должности. Сам экс-чиновник согласился с решением и заявил, что не стремится сохранить пост министра, считая это «цивилизованным и правильным сценарием».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

