Пропавшую в Таиланде россиянку нашли и депортировали на родину

12 ноября 2025 в 12:58
Пропавшая ранее в Бангкоке россиянка Эрика Владыко депортирована из Таиланда в Россию

Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Россиянка Эрика Владыко депортирована из Таиланда в Россию. Ранее она пропала в Бангкоке, а впоследствии была задержана за незаконное пребывание в стране с просроченной визой. Об этом сообщили в иммиграционной полиции Таиланда.

«Сегодня она покинула центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда и была депортирована в Россию», — заявил представитель ведомства. Об этом сообщает ТАСС. 

Россиянка отправится на родину рейсом Бангкок — Владивосток. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин ранее отмечал, что в отношении россиянки полиция Таиланда провела следственные действия.

Поиски 34-летней россиянки велись с 18 сентября. Ее сына обнаружили в гостинице одного и впоследствии передали бабушке. 21 сентября дипломаты выяснили, что женщина находится в одном из хостелов Бангкока. На следующий день, 22 сентября, была организована встреча россиянки с матерью, которая прибыла из Владивостока. В Королевской полиции Таиланда сообщили, что виза Владыко закончилась 22 сентября. Таиландские правоохранительные органы задержали россиянку 21 октября за превышение разрешенного срока пребывания в стране

