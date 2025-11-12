Пропавшую в Таиланде россиянку нашли и депортировали на родину

Пропавшая ранее в Бангкоке россиянка Эрика Владыко депортирована из Таиланда в Россию Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Россиянка Эрика Владыко депортирована из Таиланда в Россию. Ранее она пропала в Бангкоке, а впоследствии была задержана за незаконное пребывание в стране с просроченной визой. Об этом сообщили в иммиграционной полиции Таиланда.

«Сегодня она покинула центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда и была депортирована в Россию», — заявил представитель ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка отправится на родину рейсом Бангкок — Владивосток. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин ранее отмечал, что в отношении россиянки полиция Таиланда провела следственные действия.

Продолжение после рекламы