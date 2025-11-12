Уволен подполковник полиции, распыливший огнетушитель в лицо свердловчанке

Силовика уволили по отрицательным мотивам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Алапаевске (Свердловская область) уволили подполковника полиции после того, как он распылил огнетушитель в лицо своей соседке на дачном участке. Об этом рассказал адвокат пострадавшей Сергей Самков.

«По результатам проведенной служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России „Алапаевский“ подполковника полиции Магда М. И. по дискредитирующим основаниям», — написал Самков в соцсети «ВКонтакте». Его уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Самков отметил, что за инцидент понес ответственность не только бывший силовик, но и некоторые сотрудники его отдела. Их привлекли к дисциплинарной ответственности, по словам адвоката, за непринятие решения по итогам проверки заявления пострадавшей.

Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, было принято решение об увольнении данного сотрудника из системы МВД по отрицательным мотивам. «На данный момент он отстранен от своих служебных обязанностей», — подчеркнул полковник Горелых.