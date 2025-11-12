Дом-музей декабристов в Кургане и рестоклуб «Гости» объединились для создания гастроужина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие дни Курган предложит жителям и гостям города разнообразную программу мероприятий — от театральных постановок и концертов до интеллектуальных игр и семейных праздников. Какие события ждут курганцев с 13 по 16 ноября — в материале URA.RU.

13 ноября, четверг

В 12:00 на Троицкой площади, 1, в Курганской областной филармонии пройдет абонемент №12б «Тайны оркестра». В программе — музыкальные произведения Преториуса, Дебюсси, Карамышева, Корелли, Прокофьева, Сергеева, Чайковского и Шостаковича. В концерте примут участие: А. Иванова (флейта, блок-флейта, флейта-пикколо), Т. Каргапольцева (альтовая флейта), М. Кулижинских (кларнет, саксофон), А. Ганин (фагот), Л. Рубан (фортепиано), а также музыковед Ж. Питерских. Стоимость билетов — 500 рублей.

В 17:00 в мультицентре «Смолин» (улица Куйбышева, 55, 2 этаж) отметят день рождения молодежной организации «XXI ВЕК». В рамках мероприятия состоится турнир по настольным играм «Игры ВЕКа». Чтобы принять участие, необходимо собрать команду из четырех человек.

В 19:03 в Harat's Pub (улица Куйбышева, 35) пройдет девятая игра Осеннего сезона в Лиге Индиго. Участников ожидают семь раундов, которые проверят их логику, эрудицию, навыки командной работы и креативность. Кроме того, будут организованы конкурсы, фотозоны и вручение подарков от организаторов. Стоимость участия — 500 рублей с человека.

В 19:00 в «Очень маленьком театре» (улица Пичугина, 9, офис 213) состоится спектакль «А птица будет петь…», основанный на мотивах чеховского «Вишневого сада». Стоимость билета — 550 рублей.

С 13 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года в Краеведческом музее (улица Пушкина, 137) будет работать интерактивная выставка «Заветы Терентия Мальцева», приуроченная к 130-летию выдающегося агронома. Дети до 16 лет могут посетить выставку бесплатно, для остальных категорий посетителей действует обычная цена билета (можно использовать «Пушкинскую карту»).

14 ноября, пятница

В 18:00 на сцене Курганского драматического театра (ул. Гоголя, 58) пройдет постановка комедии «Собака на сене». Спектакль поставлен по пьесе Лопе де Вега в переводе М. Лозинского, режиссер — М. Кузьмин. Возрастное ограничение: 16+.

В 19:00 на Троицкой площади, 1, Курганская филармония представит премьеру шоу «Музыка в темноте. Время женщин». В программе — выступления Евгении Зима (автор шоу), Ильи Римара (вокал), оркестра «Виртуозы Петербурга». Зрителей также ждет хореография от Игоря Соколова и гимнастика от Ольги Трушановой. Стоимость билетов варьируется от 1200 до 3800 рублей.

В 21:00 в Harat's Pub (ул. Куйбышева, 35) состоится концерт в честь дня рождения Андрея Васюнькова. На сцене вместе с именинником выступят группы «Чистая Энергия», «АритмиЯ» и The Пепелсбей. Посетить мероприятие можно бесплатно, но приветствуется добровольное пожертвование.

14 ноября в рестоклубе «Гости» пройдет гастроужин «Зауральская кухня декабристов». Гости смогут попробовать пять авторских блюд, приготовленных по рецептам из редкой кулинарной книги XIX века. Количество мест ограничено.

15 ноября, суббота

В 12:00 в ТРЦ «Гипер Сити» (1 этаж) пройдет празднование дня рождения Агентства ярких событий Дарьи Праздниковой. Посетителей мероприятия ожидают разнообразные развлечения: мастер-классы, бесплатное нанесение аквагрима, розыгрыши, подарки, а также бумажное и крио-шоу. Среди гостей будет и специальный гость — ЛАБУБУ. Участие в мероприятии бесплатное.

В 15:00 на улице Пичугина, 9, в заведении «Шашлык & Пляски» состоится квиз «Советское кино и музыка». Участникам предстоит ответить на вопросы, вспомнить цитаты, саундтреки и тизеры, которые помогут окунуться в атмосферу любимых фильмов и песен прошлых лет. Стоимость участия — 500 рублей с человека.

В 18:00 в караоке-ресторане SOLO (улица Куйбышева, 40) пройдет музыкальное лото «Радиохиты». Гости смогут насладиться яркими хитами с радиостанций прошлых лет, погрузиться в зажигательную атмосферу и получить шанс победить до четырех раз за вечер.

В то же время, в 18:00, в Культурном центре «Современник» (3-й микрорайон, 25) состоится молодежная вечеринка «Кач» — танцевальное мероприятие для подростков от 12 лет.

Также в 18:00 в ТРЦ «Гипер Сити» пройдет выступление Алены Корнейчук в рамках проекта «Музыка нашего города». Вход на мероприятие свободный.

В 18:00 в мультицентре «Смолин» (улица Куйбышева, 55, 2 этаж) состоится астроигра «Загадки неба» — познавательное мероприятие для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Для участия необходимо предварительно записаться, количество мест ограничено.

С 20:00 до 21:00 в клубе «Свобода» (улица Советская, 107а) пройдет вечеринка в стиле Гэтсби. Гости смогут насладиться атмосферой джаза и элегантности 20-х годов XX века. Стоимость входа — 300 рублей.

16 ноября, воскресенье

В 11:00 в Курганском драматическом театре (ул. Гоголя, 58) состоится показ сказки «Свет мой зеркальце», созданной по мотивам произведения А. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Постановку осуществляют режиссеры А. Козловская и Н. Козловская. Стоимость билета — 700 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

В 15:00 на улице Советской, 90А (2 этаж) клуб «Проигры» приглашает на КИНОквиз. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с культовыми фильмами, актерами и саундтреками. Стоимость билета — 500 рублей.

В то же время, в 18:00, в ТРЦ «РИО» состоится концерт творческой студии «Бери и твори» в рамках проекта «Музыка нашего города». Посетители смогут насладиться выступлением бесплатно.