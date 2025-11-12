Курган богат талантами: воспитанники спортивных школ успешно выступили на «Кубке дружбы»

Курганские каратисты показали мастерство на соревнованиях в Тольятти (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С 7 по 9 ноября в Тольятти прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок дружбы», где успешно выступили курганские спортсмены и заработали медали. Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

«Главным достижением на этих состязаниях стало выступление спортсмена ГБУДО „СШОР №1“ Дмитрия Соломко. Он проявил себя в категории мужчин 18 лет и старше (весовая категория до 75 кг), завоевав серебряную медаль. Тем самым Дмитрий выполнил норматив Мастера спорта России по каратэ», — отметили в ведомстве.

Успех шадринских спортсменок также заслуживает внимания — Горячева Николь и Масленникова Мария смогли подняться на третью ступень пьедестала. Соревнования собрали рекордное количество участников — 2150 спортсменов из 52 регионов. В турнире принимали участие юноши, девушки, юниоры и юниорки в различных возрастных категориях (14–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет), а также мужчины старше 18 лет.

