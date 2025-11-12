В ЯНАО заканчивают строительство «Факел-арены». Видео
Строительство объекта подходит к концу
Фото: Илья Московец © URA.RU
Строительство «Факел-арены» в Новом Уренгое (ЯНАО) подходит к концу. Специалисты наводят красоту на объекте и выполняют финишные работы, сообщил мэр города Антон Колодин в своем telegram-канале.
«Вместе с коллегами и участником регионального проекта „Герои Ямала“ Ильей Ульяновым посетили спортивный объект. Он находится в высокой степени готовности. Ведем ежедневный контроль по линии стройки и спорта. Работаем одной командой. Сейчас на объекте наводят красоту, занимаются финишными работами», — рассказал Колодин.
Ранее сообщалось, что до конца года на Ямале завершится строительство пяти крупных объектов. В числе них — мини-футбольная «Факел-арена» в Новом Уренгое, приуроченная к 50-летию города.
