Строительство объекта подходит к концу Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительство «Факел-арены» в Новом Уренгое (ЯНАО) подходит к концу. Специалисты наводят красоту на объекте и выполняют финишные работы, сообщил мэр города Антон Колодин в своем telegram-канале.

«Вместе с коллегами и участником регионального проекта „Герои Ямала“ Ильей Ульяновым посетили спортивный объект. Он находится в высокой степени готовности. Ведем ежедневный контроль по линии стройки и спорта. Работаем одной командой. Сейчас на объекте наводят красоту, занимаются финишными работами», — рассказал Колодин.

Ранее сообщалось, что до конца года на Ямале завершится строительство пяти крупных объектов. В числе них — мини-футбольная «Факел-арена» в Новом Уренгое, приуроченная к 50-летию города.