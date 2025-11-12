В Челябинске полиция нашла мужчину, устроившего салют на парковке жилого дома

Полиция выявила нарушителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции установили мужчину, устроившего ночной салют на парковке дома по улице Братьев Кашириных 131а. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, им оказался 24-летний житель данного дома.

«Стражи порядка незамедлительно отреагировали на размещённую в сети Интернет видеозапись произошедшего, получившую широкое распространение и вызвавшую общественный резонанс. В ходе проведения комплекса мероприятий, включая осмотр места происшествия и поквартирный обход жителей дома, полицейские установили и доставили нарушителя в Отдел полиции „Северо-Западный“. Им оказался 24-летний житель данного дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

На нарушителя составили административный материал по статье 13 (нарушение покоя и тишины граждан). Также материалы направили в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области для принятия решения в рамках компетенции.

