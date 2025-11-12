Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

В гонке за пост главы Нытвы в Пермском крае остались два кандидата

На пост мэра Нытвы претендуют Александр Косовских и Евгений Рудаков
12 ноября 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Хозяин мэрского кресла определится 26 ноября

Хозяин мэрского кресла определится 26 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае из шести кандидатов на пост главы Нытвенского муниципального округа осталось двое. Конкурсная комиссия одобрила заявки заместителя главы администрации округа Александра Косовских и депутата Думы Ильинского округа Евгения Рудакова.

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Нытвенского МО будут претендовать два кандидата: заместитель главы администрации округа Александр Косовских и депутат Думы Ильинского округа Евгений Рудаков. Свои программы развития округа они представят 26 ноября», — сообщает telegram-канал «На местах». В итоге депутаты округа выберут одного.

Как ранее рассказывало URA.RU, на должность мэра кроме Рудакова и Косовских претендовали начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, глава ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов и юрист Ирина Пономарева. Должность окружного главы освободилась после того, как 20 августа Ринат Хаертдинов ушел в отставку по собственному желанию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал