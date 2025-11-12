В гонке за пост главы Нытвы в Пермском крае остались два кандидата
Хозяин мэрского кресла определится 26 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае из шести кандидатов на пост главы Нытвенского муниципального округа осталось двое. Конкурсная комиссия одобрила заявки заместителя главы администрации округа Александра Косовских и депутата Думы Ильинского округа Евгения Рудакова.
«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Нытвенского МО будут претендовать два кандидата: заместитель главы администрации округа Александр Косовских и депутат Думы Ильинского округа Евгений Рудаков. Свои программы развития округа они представят 26 ноября», — сообщает telegram-канал «На местах». В итоге депутаты округа выберут одного.
Как ранее рассказывало URA.RU, на должность мэра кроме Рудакова и Косовских претендовали начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, глава ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов и юрист Ирина Пономарева. Должность окружного главы освободилась после того, как 20 августа Ринат Хаертдинов ушел в отставку по собственному желанию.
