В Екатеринбурге задержали студента из Камеруна

В Екатеринбурге отправили за решетку студента из Камеруна Мочио Н., которого обвинили в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде.

По данным URA.RU, Мочио приехал в столицу Урала из города Нконгсамба. Поступил на профиль «Управление персоналом и экономика труда». «Моя родина — непаханое поле для бизнеса, я хочу его развивать в будущем, экономистов там не хватает», — признавался иностранец.