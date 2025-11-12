Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге задержали студента из Камеруна

12 ноября 2025 в 18:00
Иностранец попал за решетку по решению суда

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге отправили за решетку студента из Камеруна Мочио Н., которого обвинили в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде.

По данным URA.RU, Мочио приехал в столицу Урала из города Нконгсамба. Поступил на профиль «Управление персоналом и экономика труда». «Моя родина — непаханое поле для бизнеса, я хочу его развивать в будущем, экономистов там не хватает», — признавался иностранец.

Однако он, по мнению следствия, связал свою жизнь с запрещенными веществами. Суд признал его виновным и назначил ему восемь лет в колонии строгого режима. Защита обжаловала вердикт. Апелляция пока не состоялась.

