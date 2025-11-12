Логотип РИА URA.RU
В ХМАО полиция ищет украденные лыжи олимпийского чемпиона Устюгова

12 ноября 2025 в 12:54
Полиция начала проверку после инцидента с кражей лыж у олимпийского чемпиона из Югры

Полиция начала проверку после инцидента с кражей лыж у олимпийского чемпиона из Югры

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийске полиция начала проверку после сообщения о краже лыж у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«По факту публикации в СМИ полицией организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Сергей Устюгов рассказал в своем telegram-канале, что во время тренировки в Ханты-Мансийске у него пропали лыжи «Twin Skin» и палки. По данным маркетплейсов, стоимость такого инвентаря составляет от 30 до 80 тысяч рублей.

