Происшествия

Криминал

ФСБ задержала сотрудника челябинской колонии за разглашение гостайны. Видео

12 ноября 2025 в 12:52
ФСБ защитила гостайну

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ задержала сотрудника одной из колоний Челябинской области за разглашение гостайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудник имел допуск к гостайне. При этом он не выполнил взятых обязательств по ее неразглашению. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

