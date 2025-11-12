ФСБ задержала сотрудника одной из колоний Челябинской области за разглашение гостайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудник имел допуск к гостайне. При этом он не выполнил взятых обязательств по ее неразглашению. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.