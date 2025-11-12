В каких лагерях Тюмени остались путевки на новогодние смены
Детей в лагери ждут в начале января
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Новогодние каникулы 2026 продлятся целых 12 дней. Загородные лагеря в Тюмени предлагают путевки для детей на эти дни. В каких центрах еще остались места, — в подборке URA.RU.
«Ребячья республика»
Новогодняя смена стартует в центре «Ребячья республика» с 4 по 10 января. Тематика — «Источник вдохновения». За эти дни ребята научатся мастерить праздничные поделки, освоят основы дизайна и создадут собственные визуальные картины. В завершении смены дети представят свои художественные проекты. Продажа путевок еще открыта.
«Энергетик»
Пребывание в лагере «Энергетик» рассчитано с 3 по 9 января. Праздничная смена называется «Не опять, а с Новым!». Во время каникул детей будет развлекать творческими мастер-классами, театральными постановками и спортивными играми на свежем воздухе. В центре организовано пятиразовое питание. Свободные путевки также имеются в наличии.
«Алые паруса»
Все смены проходят в праздничной тематике
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Зимняя смена в этом комплексе рассчитана на детей от 7 до 17 лет. Она открывается с 4 по 10 января. Досуг будет реализован в формате сюжетно-ролевой игры. Путевки открыты к продаже.
«Витязь»
Зимняя каникулярная смена в центре «Витязь» откроется также с 4 по 10 января. Тема недели — «Тайна Рождества». Ребята должны будут разгадать тайну волшебницы, которая утратила веру в чудо. Дети смогут принять участие в играх, квестах и творческих мастер-классах.
