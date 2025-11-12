В каких лагерях Тюмени остались путевки на новогодние смены

Детей в лагери ждут в начале января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новогодние каникулы 2026 продлятся целых 12 дней. Загородные лагеря в Тюмени предлагают путевки для детей на эти дни. В каких центрах еще остались места, — в подборке URA.RU.

«Ребячья республика»

Новогодняя смена стартует в центре «Ребячья республика» с 4 по 10 января. Тематика — «Источник вдохновения». За эти дни ребята научатся мастерить праздничные поделки, освоят основы дизайна и создадут собственные визуальные картины. В завершении смены дети представят свои художественные проекты. Продажа путевок еще открыта.

«Энергетик»

Пребывание в лагере «Энергетик» рассчитано с 3 по 9 января. Праздничная смена называется «Не опять, а с Новым!». Во время каникул детей будет развлекать творческими мастер-классами, театральными постановками и спортивными играми на свежем воздухе. В центре организовано пятиразовое питание. Свободные путевки также имеются в наличии.

Продолжение после рекламы

«Алые паруса»

Все смены проходят в праздничной тематике Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Зимняя смена в этом комплексе рассчитана на детей от 7 до 17 лет. Она открывается с 4 по 10 января. Досуг будет реализован в формате сюжетно-ролевой игры. Путевки открыты к продаже.

«Витязь»