Глава Перми запустил новогодний конкурс
В Перми стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий
12 ноября 2025 в 13:02
Кто лучше украсит свой офис?
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
В Перми предприятия, магазины и различные организации могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение своего здания. О старте своеобразных состязаний сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Запускаем традиционный конкурс на лучшее новогоднее украшение среди организаций и предприятий. Благодаря совместным усилиям в прошлом году Пермь была украшена самыми разными праздничными атрибутами, создавая праздничное настроение для каждого пермяка и гостя города», — написал Соснин в Telegram.
