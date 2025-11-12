Логотип РИА URA.RU
Глава Перми запустил новогодний конкурс

12 ноября 2025 в 13:02
Кто лучше украсит свой офис?

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми предприятия, магазины и различные организации могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение своего здания. О старте своеобразных состязаний сообщил глава города Эдуард Соснин.

«Запускаем традиционный конкурс на лучшее новогоднее украшение среди организаций и предприятий. Благодаря совместным усилиям в прошлом году Пермь была украшена самыми разными праздничными атрибутами, создавая праздничное настроение для каждого пермяка и гостя города», — написал Соснин в Telegram.

Желающие принять участие в конкурсе должны поджать заявки в районные администрации до 18 декабря. Как Пермь была украшена к Новому году прошлой зимой, смотрите в наших фоторепортажах здесь и здесь

