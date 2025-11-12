Глава Перми запустил новогодний конкурс

Кто лучше украсит свой офис? Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми предприятия, магазины и различные организации могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение своего здания. О старте своеобразных состязаний сообщил глава города Эдуард Соснин.

«Запускаем традиционный конкурс на лучшее новогоднее украшение среди организаций и предприятий. Благодаря совместным усилиям в прошлом году Пермь была украшена самыми разными праздничными атрибутами, создавая праздничное настроение для каждого пермяка и гостя города», — написал Соснин в Telegram.