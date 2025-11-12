Свердловский экс-замминистра Шилиманов попросился на свободу: что решил суд
Михаил Шилиманов содержится в колонии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Бывший свердловский замминистра экономики Михаил Шилиманов, осужденный за коррупцию, попросил отпустить его из колонии на принудительные работы. Облсуд отказал в удовлетворении ходатайства, сказали URA.RU в инстанции.
Ранее Шилиманов с просьбой о смягчении вида наказания просил Чкаловский райсуд. Однако и там ему отказали. Пока он сидит под стражей, коммунальщики взыскали с него свыше 200 тысяч рублей. Они смогли доказать в суде, что экс-чиновник уклонялся от оплаты коммунальных услуг.
Шилиманов был задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в передаче взятки в три млн рублей директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Затем суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 13 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Шилиманову осталось отсидеть четыре года.
