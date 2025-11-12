Логотип РИА URA.RU
Свердловский экс-замминистра Шилиманов попросился на свободу: что решил суд

В Екатеринбурге оставили в колонии осужденного экс-замминистра Шилиманова
12 ноября 2025 в 17:18
Михаил Шилиманов содержится в колонии

Михаил Шилиманов содержится в колонии

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший свердловский замминистра экономики Михаил Шилиманов, осужденный за коррупцию, попросил отпустить его из колонии на принудительные работы. Облсуд отказал в удовлетворении ходатайства, сказали URA.RU в инстанции.

Ранее Шилиманов с просьбой о смягчении вида наказания просил Чкаловский райсуд. Однако и там ему отказали. Пока он сидит под стражей, коммунальщики взыскали с него свыше 200 тысяч рублей. Они смогли доказать в суде, что экс-чиновник уклонялся от оплаты коммунальных услуг.

Шилиманов был задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в передаче взятки в три млн рублей директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Затем суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 13 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Шилиманову осталось отсидеть четыре года.

