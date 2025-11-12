Свердловский экс-замминистра Шилиманов попросился на свободу: что решил суд

Михаил Шилиманов содержится в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший свердловский замминистра экономики Михаил Шилиманов, осужденный за коррупцию, попросил отпустить его из колонии на принудительные работы. Облсуд отказал в удовлетворении ходатайства, сказали URA.RU в инстанции.

Ранее Шилиманов с просьбой о смягчении вида наказания просил Чкаловский райсуд. Однако и там ему отказали. Пока он сидит под стражей, коммунальщики взыскали с него свыше 200 тысяч рублей. Они смогли доказать в суде, что экс-чиновник уклонялся от оплаты коммунальных услуг.