В Тюмени предлагают отложить климакс с помощью гормональной йоги

В Тюмени предлагают вылечить сбой менструального цикла и отложить климакс при помощи гормональной йоги. Информация о новом направлении появилась на официальной странице студии мягкого фитнеса во «ВКонтакте».

«Впервые в Тюмени— гормональная йога по методике YogaHormonal. Эти практики помогают женщинам справиться с такими проблемами, как: нарушения менструального цикла, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), аменорея, эндометриоз, гипотиреоз, климактерические нарушения и проблемы со сном», — говорится в сообщении студии.

Проводить занятия будет Тамара Белова — физиолог и преподаватель кафедры нормальной физиологии Института клинической медицины Тюменского медицинского университета. В беседе с URA.RU она объяснила, как работает методика.

«Гормональная йога представляет собой комплекс асан (определенные неподвижные положения тела), дыхательных упражнений и работы с бессознательным. Она помогает сбалансировать выработку гормонов, а так как гормоны приходят в норму, то улучшается и здоровье женщины. Такая йога способствует восстановлению не только женских половых гормонов, но и гормонов щитовидной железы, надпочечников», — сообщила Белова.