Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени предлагают отложить климакс с помощью гормональной йоги

В Тюмени появилась гормональная йога от сбоев цикла и климакса
12 ноября 2025 в 13:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени появится гормональная йога от женских болезней

В Тюмени появится гормональная йога от женских болезней

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени предлагают вылечить сбой менструального цикла и отложить климакс при помощи гормональной йоги. Информация о новом направлении появилась на официальной странице студии мягкого фитнеса во «ВКонтакте».

«Впервые в Тюмени— гормональная йога по методике YogaHormonal. Эти практики помогают женщинам справиться с такими проблемами, как: нарушения менструального цикла, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), аменорея, эндометриоз, гипотиреоз, климактерические нарушения и проблемы со сном», — говорится в сообщении студии.

Проводить занятия будет Тамара Белова — физиолог и преподаватель кафедры нормальной физиологии Института клинической медицины Тюменского медицинского университета. В беседе с URA.RU она объяснила, как работает методика.

Продолжение после рекламы

«Гормональная йога представляет собой комплекс асан (определенные неподвижные положения тела), дыхательных упражнений и работы с бессознательным. Она помогает сбалансировать выработку гормонов, а так как гормоны приходят в норму, то улучшается и здоровье женщины. Такая йога способствует восстановлению не только женских половых гормонов, но и гормонов щитовидной железы, надпочечников», — сообщила Белова.

По ее словам, женский организм цикличен, а менструальные циклы поддерживаются половыми гормонами. И чем ближе женщина к менопаузе, тем более активно она испытывает проявление их дефицита. 16 ноября Белова презентует новую методику, а в декабре начнет научное исследование, посвященное эффектам гормональной йоги. Ранее стало известно, что в Тюмени откроют новый фитнес-центр с олимпийским бассейном. Клуб площадью более 12 тысяч квадратных метров начнет работу в декабре 2025 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал