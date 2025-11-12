Логотип РИА URA.RU
Житель Кургана требует сотни тысяч от шеринга после наезда электросамоката на его дочь

В Кургане от шеринга требуют 200 тысяч после ДТП с детьми на электросамокате
12 ноября 2025 в 16:30
В Кургане шеринг вызвали в суд после ДТП на электросамокате

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана подал иск к компании, предоставляющей шеринговые услуги, после ДТП на электросамокате с участием детей. Отец сбитой девочки требует от прокатной компании выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч. Главная претензия касается ответственности компании за передачу неисправного и неправомерно арендованного электросамоката несовершеннолетней. Об этом URA.RU рассказали источники из области правозащиты.

«В августе 2024 года две девочки на прокатном электросамокате сбили третью и уехали с места происшествия. Пострадавшая упала на асфальт, разбила телефон и попала с легкими травмами в больницу. Отец сбитого ребенка после наезда подал иск к прокатной компании и родителям девочки, управлявшей самокатом. Он просил ответчиков выплатить 250 тысяч рублей за моральный вред и возместить стоимость разбитого аппарата», — сообщили источники. Суд удовлетворил иск лишь к родителям-ответчикам, но разбирательства еще не окончены.

Данные нашли подтверждение в судебных материалах. Житель Кургана, чью дочь сбила пара подростков на самокате, требует компенсации от прокатной компании. В своем иске он указал, что подростки указали в настройках доступа недостоверный возраст, взяв на себя риски за последствия, и катались на самокате вдвоем. Также техника имела неисправность звукового сигнала. По версии истца, компания должна была выплатить деньги, поскольку на ней лежала ответственность за передачу неисправного и неправомерно арендованного электросамоката несовершеннолетнему лицу.

Суд первой инстанции в иске к прокатной компании отказал. С родителей виновницы ДТП была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, материального вреда — свыше 17,5 тысячи рублей. Отец пострадавшей девочки подал жалобу на решение, настаивая на ответственности прокатного оператора. В апелляционной инстанции дело вернули в городской суд. Было указано, что истец просил взыскать компенсацию в свою пользу и в пользу ребенка. Поскольку рассмотрена была лишь вторая часть требований, то дело вернули для вынесения дополнительного решения. Лишь после этого жалобу смогут рассмотреть по существу и будет вынесено решение по иску к оператору прокату электросамокатов.

