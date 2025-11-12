Житель Кургана требует сотни тысяч от шеринга после наезда электросамоката на его дочь

В Кургане шеринг вызвали в суд после ДТП на электросамокате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана подал иск к компании, предоставляющей шеринговые услуги, после ДТП на электросамокате с участием детей. Отец сбитой девочки требует от прокатной компании выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч. Главная претензия касается ответственности компании за передачу неисправного и неправомерно арендованного электросамоката несовершеннолетней. Об этом URA.RU рассказали источники из области правозащиты.

«В августе 2024 года две девочки на прокатном электросамокате сбили третью и уехали с места происшествия. Пострадавшая упала на асфальт, разбила телефон и попала с легкими травмами в больницу. Отец сбитого ребенка после наезда подал иск к прокатной компании и родителям девочки, управлявшей самокатом. Он просил ответчиков выплатить 250 тысяч рублей за моральный вред и возместить стоимость разбитого аппарата», — сообщили источники. Суд удовлетворил иск лишь к родителям-ответчикам, но разбирательства еще не окончены.

Данные нашли подтверждение в судебных материалах. Житель Кургана, чью дочь сбила пара подростков на самокате, требует компенсации от прокатной компании. В своем иске он указал, что подростки указали в настройках доступа недостоверный возраст, взяв на себя риски за последствия, и катались на самокате вдвоем. Также техника имела неисправность звукового сигнала. По версии истца, компания должна была выплатить деньги, поскольку на ней лежала ответственность за передачу неисправного и неправомерно арендованного электросамоката несовершеннолетнему лицу.

